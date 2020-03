Maia diz ser mentira notícia de que está com coronavírus

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou nesta sexta-feira, 13, estar com coronavírus. Ele afirmou ser mentira a notícia de que foi contaminado pelo vírus.

Maia esteve na Europa no fim de fevereiro e voltou no início de março ao Brasil. O Congresso determinou quarentena a parlamentares que tiverem viajado para um dos países afetados pelo vírus.

A medida foi adotada com ao menos quatro parlamentares: os senadores Jorginho Mello (PL-SC) e Nelsinho Trad (PTB-MS), além dos deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC).

Eles estiveram na comitiva presidencial que voltou dos Estados Unidos no início da semana e tiveram contato com o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, diagnosticado ontem com coronavírus, como antecipou o jornal O Estado de S. Paulo.

Os resultados dos exames dos parlamentares devem ficar prontos ainda nesta sexta-feira.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou pela sua página oficial no Facebook que exame realizado no Hospital das Forças Armadas atestou negativo para o novo coronavírus.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também fez o teste e o jornal O Estado de S. Paulo apurou que o resultado também foi negativo.