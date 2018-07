Maia diz que Paes e Cabral têm “formas distintas” de governar

Rio – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) disse que o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) têm “formas distintas” de governar. A alegação foi dada em entrevista para a imprensa, após o lançamento de Paes do governo do Rio, neste domingo (29).

“Sérgio Cabral é uma pessoa, Eduardo Paes é outra. Eles foram aliados políticos, mas ele governou o estado e ele a Prefeitura e, pelo que a gente tá vendo, as formas são distintas. Isso que a gente precisa deixar com muita clareza”, disse.

Maia acrescentou que, apesar da aliança com o MDB na chapa estadual, o candidato a vice não virá desse partido. “Aqueles que vão aderir à nossa candidatura sabem que o estado do Rio precisa ser refundado e, se quiserem participar, será nessas condições”, afirmou.