Maia diz estar construindo agenda com equipe econômica de Temer

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira que está construindo uma agenda de 12 pontos com a equipe econômica do presidente Michel Temer, sem, no entanto, dar detalhes sobre quais pontos estariam sendo tratados com os auxiliares de Temer.

“Hoje de manhã fiz uma reunião longa com diretores do Banco Central e parte da equipe econômica. Estamos construindo uma agenda que, eu espero, de 12 pontos também com eles para que a gente possa votar projetos que possam também garantir uma colaboração grande na taxa de crescimento do Brasil”, disse Maia, que também é pré-candidato do DEM à Presidência na eleição de outubro, durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

No discurso em que a entidade apresentou sua agenda legislativa para o ano, Maia também fez a avaliação de que o Brasil está atualmente distante de um modelo que garanta o crescimento e a geração de empregos de maneira sustentável.