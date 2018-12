Maia: Confronto entre Joice e Eduardo Bolsonaro é problema interno do PSL

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), disse que não teve a oportunidade de ler sobre o confronto entre a deputada Joice Hasselmann (PSL/SP) e o também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), filho do presidente eleito. “Não tive a oportunidade de ler. Saí muito cedo hoje”, disse, na saída de evento organizado pela Abiquim. Mesmo assim, Maia afirmou que o assunto se trata de “um problema interno do PSL”. “Não tenho que me meter nisso”, disse.

Segundo reportagem do jornal O Globo, em conversa no aplicativo Whatsapp que reúne a bancada do PSL, Eduardo criticou a deputada Joice por causa de sua tentativa de “atropelar” os colegas. Eduardo a chamou de “sonsa” e disse que Joice tem “fama de louca”. Segundo o deputado, salta aos olhos a intenção da colega de ser líder do partido.