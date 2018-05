Maggi se diz indignado com denúncia “sem novos argumentos ou provas”

São Paulo – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, divulgou nota nesta quarta-feira, 2, dizendo-se indignado com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. “O mesmo fato já foi objeto de investigação em 2014 e arquivado a pedido da própria PGR”, diz o ministro. Segundo ele, na época o inquérito, que tinha o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, como relator, foi arquivado pela 2ª turma do STF por falta de provas.

“Desta vez, este mesmo caso é objeto de novo inquérito que tem o ministro Luiz Fux como relator, porém sem novos argumentos ou provas. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, desconsiderando completamente a decisão de arquivamento do STF ofereceu nova denúncia.”

No comunicado, o ministro ressalta que a postura da PGR “é uma violência contra a competência do ministro Dias Toffoli e desprestígio absoluto à autoridade de decisão já proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal”. Veja a íntegra:

“Nota à imprensa

