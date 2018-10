Maggi é contra proposta de fusão das pastas de Agricultura e Meio Ambiente

Brasília – O ministro da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, é contrário a proposta de fusão da pasta com o Ministério Meio Ambiente, conforme mudança anunciada na véspera pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), informou nesta quarta-feira a assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura.

De acordo com Maggi, isso traria prejuízos ao país, embora não tenha detalhado.

Mais cedo, o Ministério do Meio Ambiente também criticou a proposta de Bolsonaro, dizendo que fragilizar a autoridade da pasta seria “temerário”.