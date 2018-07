Mãe e filho são baleados e mortos em rodoviária de Brasília

Duas pessoas morreram baleadas na tarde desta quarta-feira, 4, na Rodoviário do Entorno, na região central de Brasília. A suspeita da Polícia Civil é de que houve um acerto de contas entre ambulantes que trabalham no local, que fica a menos de 3 km do Palácio do Planalto, sede do governo federal.

As vítimas são Maria Célia Rodrigues do Santos e seu filho, Welington Rodrigues Santos da Silva, de 22 anos. Outra filha de Maria Célia, Kerolym Ketlim Moreira Rodrigues, de 19 anos, foi atingida por um tiro no abdome e encaminhada para o Hospital de Base de Brasília.

O tiroteio aconteceu por volta das 14h50. Os corpos permaneciam no local às 16h30 aguardando a perícia. A polícia informou que o atirador fugiu e investiga o caso.