Mãe de PM morre, no Rio, ao saber do assassinato do filho

O sargento da Polícia Militar Douglas Fontes Caluete é mais um policial assassinado este ano no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto em Gramacho, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, o sargento estava na avenida Rio Branco quando criminosos anunciaram o assalto e atiraram no policial, que morreu no local. Ele tinha 35 anos e estava há 12 anos na corporação.

A mãe do sargento, Maria José Fontes, passou mal logo depois de saber da notícia da morte do filho. Ela chegou a ser levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sarapuí, mas morreu em seguida.

Douglas é o 54º policial militar assassinado em 2018 no estado do Rio de Janeiro. Dois policiais civis também perderam a vida em decorrência da violência.