Luto em Chapecó; Pacote polêmico…

Luto em Chapecó

Milhares de torcedores lotaram a Arena Condá, em Chapecó, em homenagem às vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia, dois dias antes da final da Copa Sul-Americana. O plano da Federação Catarinense de Futebol é organizar um velório coletivo na cidade na sexta-feira antes de liberar os corpos para o enterro em diferentes cidades. Os quatro brasileiros que sobreviveram seguem internado em hospitais colombianos. Durante a noite, homenagens se espalharam pelo mundo – monumentos como a Torre Eiffel, em Paris, e o Obelisco, em Buenos Aires, foram iluminados de verde, a cor da Chapecoense. Nos Estados Unidos, as arenas da NBA fizeram um minuto de silêncio antes das partidas.

—

Teto de gastos avança

O senado aprovou na noite de ontem, em primeiro turno, a Proposta de Emenda Constitucional 55, que limita por 20 anos despesas do governo à inflação do ano anterior. O projeto é uma prioridade do governo Temer e passou sem dificuldades, com 61 votos favoráveis e 14 contrários – o texto precisava de 49 votos. O segundo turno deve ser realizado no dia 13 de dezembro. Do lado de fora do Congresso, um ato contra o governo e contra as medidas em votação terminou em depredação. Cerca de 12.000 manifestantes de movimentos de esquerda entraram em confronto com a polícia, viraram e queimaram carros e ainda invadiram prédios como do Ministério da Educação.

—

Pacote aprovado

A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do pacote de medidas anticorrupção na noite desta terça-feira sem a anistia ao caixa dois. Mas, durante a madrugada, os deputados promoveram uma série de medidas no texto para incluir, por exemplo, a previsão de crime de abuso de autoridade para procuradores e juízes, com pena de até dois anos de prisão. Das dez medidas, apenas duas foram medidas integralmente e duas parcialmente, como corrupção como crime hediondo e criminalização do caixa dois. O relator Onyx Lorenzoni (DEM-RS) afirmou que foi uma “destruição absurda” do pacote das Dez Medidas. “A esperança era que se aprovasse um pacote que tirasse o Brasil do topo da lista de países mais corruptos do mundo”, afirmou. “Não se fez nada disso. Ainda se aprovou um instrumento de vingança contra procuradores e juízes que vai dificultar a Lava-Jato”. “Evitamos a anistia ao caixa dois, mas ficou a imagem de uma retaliação da Câmara às investigações”, disse Alessandro Molon (Rede-RJ).

—

“Lei do Terror”

O Ministério Público Federal de Curitiba, responsável pelas investigações da Lava-Jato e também pela elaboração das Dez Medidas que foram votadas na Câmara, criticou a tramitação do projeto. O MP diz que as mudanças querem “desfigurar as Dez Medidas Contra a Corrupção” para atentar contra o Judiciário. Uma das propostas que pode ser votada cria o crime de responsabilidade para integrantes do poder. De acordo com a nota, ela seria descabida para o momento, que “clama por medidas contra a corrupção, e não a favor”. Os membros do MP classificaram as mudanças como a criação da “Lei do Terror”.

—

Áudios no Supremo

A Polícia Federal enviou nesta terça-feira os áudios da gravação que o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero fez com membros do governo, incluindo com o presidente Michel Temer. Calero pediu demissão na sexta-feira 18, alegando que sofreu pressão de Temer e do ex-ministro Geddel Vieira Lima para liberar a construção de um edifício em Salvador. Em um dos áudios, Calero pede demissão a Temer, que pede desculpas por ter insistido para que o ministro ficasse no cargo. Em outra gravação, o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, pede para que Calero encaminhe o caso à Advocacia-Geral da União. Essa era a estratégia, de acordo com Calero, para que o edifício fosse aprovado, mesmo contra a vontade do Iphan, que é responsável por autorizar tal tipo de construção.

—

Veto do Cade

A superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não aprovou a fusão entre a BM&FBovespa e a Cetip, anunciada em abril deste ano. O parecer com os motivos da não aprovação deve ser divulgado apenas na quarta-feira. O caso agora será enviado para análise do tribunal do Cade que deve decidir se aceita ou não a fusão ou se impõe restrições à união das companhias. O prazo máximo para análise do caso é de 240 dias, prorrogáveis por mais 90. Como a análise teve início no fim de junho e tem que ser concluída até maio.

—

Mudanças na Vale

A mineradora Vale estima investir 4,5 bilhões de dólares em 2017, ante 5,6 bilhões de dólares em 2016. A Vale também disse que anunciará em breve o fechamento de vários desinvestimentos para reduzir as dívidas nos próximos anos. As declarações se deram durante o encontro anual com investidores realizado pela empresa em Nova York. A Vale informou também que pretende elevar sua produção de minério de ferro para uma faixa entre 360 milhões e 380 milhões de toneladas em 2017, ante 340 milhões e 350 milhões de toneladas em 2016.

—

Desemprego sobe

A taxa de desemprego no país subiu para 11,8% no trimestre encerrado em outubro, segundo a Pnad Contínua divulgada na manhã desta terça-feira. Nos três meses até julho, a taxa estava em 11,6%. Até outubro, o contingente de desempregados chegou a 12,04 milhões de pessoas desempregadas — um aumento de 195.000 na comparação com os três meses anteriores. O aumento da desocupação ocorre em um período em que tradicionalmente o desemprego cai em razão dos trabalhos temporários de Natal.

—

EI: responsável por Ohio?

O grupo terrorista Estado Islâmico declarou ser o autor do atentado que deixou 11 pessoas feridas na Universidade de Ohio na segunda-feira. Segundo uma agência de notícias ligada ao grupo, o estudante da Somália responsável pelo ataque “é um soldado”. O jovem atropelou pedestres e atacou pessoas com uma faca antes de ser morto pela polícia. Sua identidade não foi revelada.

—

Obamacare em risco

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou mais um nome para integrar sua equipe de governo. O congressista republicano Tom Price foi escolhido para chefiar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Price é conhecido por ter sido um dos principais críticos ao Obamacare. A agenda de reuniões de Trump nesta terça-feira inclui o ex-candidato republicano Mitt Romney e o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, ambos cotados ao cargo de secretário de Estado, e a expectativa é que novos nomes sejam anunciados nos próximos dias.

—

Deadline para Alepo

O governo sírio espera conquistar a cidade de Alepo antes que Donald Trump tome posse nos Estados Unidos, em 20 de janeiro. A informação é de um oficial sírio, que disse ainda que a missão do governo deve ficar mais difícil à medida que o Exército se aproximar do leste, mais densamente povoado — pelo menos dez civis foram mortos em bombardeios na região nesta terça-feira. Ainda nesta terça, forças do governo sírio tomaram todos os bairros no norte de Alepo, provocando a fuga de civis. A França solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, e a Alemanha pediu à Rússia, aliada da Síria, que deixe as forças humanitárias entrarem na cidade.