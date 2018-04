Lula toma seu primeiro banho de sol na prisão

Ricardo Brandt, enviado especial, Fausto Macedo e Luiz Vassallo, do Estadão Conteúdo

Por Ricardo Brandt, enviado especial, Fausto Macedo e Luiz Vassallo, do Estadão Conteúdo

Curitiba e São Paulo – O ex-presidente Lula tomou nesta sexta-feira, 13, seu primeiro banho de sol na prisão da Lava Jato. Durante uma hora, sozinho, no período da manhã, o ex-presidente ficou fora da sala especial que ocupa no último andar do prédio-sede da Polícia Federal em Curitiba desde sábado, 7.

Após seis dias recolhido para cumprimento da pena de 12 anos e um mês de reclusão que o juiz Sérgio Moro impôs a ele por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do famoso triplex do Guarujá, o petista decidiu ficar um pouco ao ar livre.

Lula tem direito a duas horas de banho de sol todos os dias.

Ele está isolado da carceragem da PF, onde estão outros prisioneiros da Lava Jato, como seu ex-braço direito Antônio Palocci (Casa Civil e Fazenda; governos Lula e Dilma) e o empreiteiro Léo Pinheiro.

Na quinta, 12, Lula recebeu a visita da família que levou a ele cobertor e outros pertences.

Do lado de fora, mantidos a distância da sede da PF, apoiadores do ex-presidente permanecem aglomerados no acampamento Lula Livre. Toda manhã eles entoam “bom-dia, companheiro”.