Lula terá pré-candidatura lançada em 9 de junho, diz Gleisi

Brasília – A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta quarta-feira que a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência será oficialmente lançada no dia 9 de junho, em Belo Horizonte, e reafirmou sua confiança que o petista poderá disputar as eleições.

Segundo a senadora, que leu carta do ex-presidente em evento organizado pela Confederação Nacional dos Municípios do qual outros presidenciáveis participaram, o PT procura outros partidos para compor a chapa, de forma a tê-la definida até a convenção da legenda no dia 28 de julho. Mas há também a possibilidade de essa definição ser postergada para perto do prazo de registro na Justiça Eleitoral.

“O Lula é o nosso candidato, está legalmente com condições de ser candidato”, disse Gleisi, afirmando que no próximo domingo, dia 27, deve haver um “esquenta” com ações em todo o país. “No dia 9 de junho nós vamos lançar a pré-candidatura nacionalmente, vai ser em Belo Horizonte”, disse.

Lula está preso desde o início de abril na sede da Polícia Federal em Curitiba para cumprir pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá. De acordo com a Lei da Ficha Limpa, condenados por órgãos colegiados da Justiça, como é o caso do ex-presidente, ficam impedidos de disputar eleições.

Gleisi, no entanto, disse haver casos em que candidatos a prefeituras e ao Senado, disputaram as eleições com registro suspenso. Para ela, se Lula for impedido de concorrer, “vai ser mais uma violência contra o Lula, a primeira na Justiça Eleitoral”.