Por Daniel Weterman, enviado especial do Estadão Conteúdo

Curitiba – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne novamente com advogado Cristiano Zanin Martins na tarde desta segunda-feira, 9, na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ao mesmo tempo, a Executiva Nacional do PT promove reunião em um hotel da capital paranaense.

Além dos membros da Executiva, participam do encontro alguns parlamentares do partido e outros aliados, como o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.