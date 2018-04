Lula se reúne com lideranças do PT em sindicato de São Bernardo do Campo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido com lideranças do PT na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo após ter sua prisão decretada pelo juiz federal Sergio Moro pelo caso do triplex no Guarujá.

O ex-presidente passou boa parte do dia no Instituto Lula, em São Paulo, e foi para a sede do sindicato após conhecer a decisão de Moro, que ordenou que Lula se apresente à Polícia Federal, em Curitiba, até às 17h de amanhã.

Lula está acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff e de outras lideranças do PT, que anteciparam um ato convocado para amanhã em frente ao sindicato para questionar a decisão da Justiça.

O ex-presidente ainda não se pronunciou sobre a decisão de Moro, mas lideranças do PT condenaram com firmeza a ordem de prisão.

A presidente do partido, Gleisi Hoffman, afirmou que a decisão de Moro “reedita os tempos da ditadura” no Brasil e que constitui uma “violência sem precedentes na história democrática” do país.