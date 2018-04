Lula se reúne com Dilma, Haddad e outros aliados em SP

São Paulo – Na sede de seu instituto, na capital paulista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava reunido, por volta das 12h30 desta quinta-feira, 5, com a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e o ex-deputado José Genoino, além de outros aliados.

O advogado José Roberto Teixeira, compadre de Lula e um dos integrantes de sua defesa, que também estava no local, saiu da sede do Instituto sem falar com a imprensa.

A defesa de Lula divulgou uma nota na qual considera a decisão do Supremo Tribunal Federal da véspera de negar o habeas corpus de Lula como violação à “dignidade da pessoa humana”.

Os advogados prometem recorrer a outras medidas para evitar que Lula seja preso após condenação em segunda instância.