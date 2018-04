Lula chega à PF de São Paulo para exame de corpo de delito

São Paulo – Lula, já preso pelas autoridades, chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo, no bairro da Lapa, onde vai ser submetido a exame de corpo de delito – medida de praxe para todos os presos – antes de ser levado para Curitiba, terra da Lava Jato, onde vai iniciar o cumprimento da pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do caso tríplex do Guarujá.

Lula entregou-se à PF por volta de 18h40 deste sábado, 7, depois de permanecer entrincheirado por dois dias no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, seu antigo reduto.

Na parte da manhã, o ex-presidente fez seu último comício em liberdade, após a celebração de uma missa por Marisa Letícia, ex-primeira-dama que morreu em fevereiro de 2017 e que neste sábado completaria 68 anos.

À sua plateia ele disse que iria se apresentar à Polícia Federal. Ele desafiou seus algozes, da força tarefa da Lava Jato, a apresentarem provas contra ele.

“Vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá”, afirmou, às 12h55, quando encerrou o comício.