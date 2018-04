“Lula preso amanhã” é o assunto mais comentado no Twitter Brasil

São Paulo – Na última hora, a ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expedida pelo juiz Sérgio Moro, tomou o ranking de assuntos mais comentados no Twitter Brasil. Dos 10 assuntos mais comentados no período, quatro têm relação direta com o fato.

As três primeiras posições são, respectivamente: “LULA PRESO AMANHÔ, em caixa alta; “Sérgio Moro”; e “Plantão da Globo”, que também noticiou o fato, em TV aberta. Mais abaixo no ranking, na nona posição, aparece “Instituto Lula”, onde o ex-presidente se encontrava no momento da determinação.

