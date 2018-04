Lula pode se entregar à PF após missa para Marisa Letícia

São Paulo – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode se entregar à Polícia Federal neste sábado (7), após a missa em homenagem à ex-primeira dama, Marisa Letícia, marcada para às 9h30, segundo fontes próximas ao ex-presidente.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde Lula passou a segunda noite desde que o juiz federal Sergio Morou determinou a prisão do petista, amanheceu neste sábado sem viaturas da Polícia Federal e com a presença de apoiadores do ex-presidente, que fizeram vigília durante a noite. Algumas pessoas dormiam na calçada ou em barracas na frente do edifício.

Na escada principal do prédio, um grupo de simpatizantes do petista fez uma roda de violão. Muitos usavam camisetas vermelhas ou pretas com frases como “não à prisão de Lula”. Também há vários cartazes nas paredes com frases como “Lula inocente, Lula presidente”.

Entre os petistas que passaram a noite no sindicato estão o senador do Acre, Tião Viana, que ficou no segundo andar, na área reservada onde está o ex-presidente.

Lula chegou ao sindicato no início da noite de quinta-feira (5), logo após Moro decretar a prisão do ex-presidente, que tinha até as 17 horas de ontem (6) para se entregar.

Como Lula não se entregou, havia a expectativa que viaturas da PF pudessem chegar ao local logo no amanhecer deste sábado (7), o que acabou não acontecendo.