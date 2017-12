São Paulo – As propostas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a área econômica estão praticamente fechadas, segundo informa a coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo de domingo (10).

De acordo com a publicação, o petista vai defender a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês.

Para aliados de Lula consultados pela coluna, o impacto na arrecadação seria pequeno e a medida poderia ainda ampliar o poder de compra da população.