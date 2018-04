Lula negocia com PF para se entregar e começar a cumprir pena, diz fonte

Brasília – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está negociando com a Polícia Federal para se apresentar nesta sexta-feira e começar a cumprir a pena de prisão de 12 anos e 1 mês, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

O juiz federal Sérgio Moro determinou na quinta-feira a prisão de Lula no caso do tríplex do Guarujá e havia dado até as 17h desta sexta-feira para que o ex-presidente se apresentasse à Polícia Federal em Curitiba.

O petista, no entanto, segue no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, para onde foi desde a véspera, acompanhado por aliados.

Lula nega ser dono do tríplex, assim como quaisquer irregularidades. O ex-presidente, que é réu em outros seis processos, afirma ser alvo de uma perseguição política promovida por setores do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia Federal com o objetivo de impedi-lo de ser candidato.