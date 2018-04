Termina prazo para Lula se entregar; ex-presidente segue em SBC

São Paulo – Segundo informações da assessoria de imprensa do Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda estava no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), por volta das 17h.

Esse era o prazo determinado pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal do Paraná, para ele se entregar na Polícia Federal de Curitiba.

Mais de cinco mil pessoas estão em frente ao sindicato e houve até contagem regressiva para o fim do prazo.

Assim que passou das 17h, o povo começou a cantar "Olê, olê, olá, Lulá, Lulá!". | Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP) #OcupaSaoBernardo pic.twitter.com/zzTAhzMYEy — PT Brasil (@ptbrasil) April 6, 2018

O delegado da Polícia Federal Igor Romário de Paula informou que a instituição negocia com a defesa do ex-presidente para que ele se apresente.

De acordo com o delegado, não está descartada o prosseguimento da negociação mesmo após o fim do prazo estabelecido pela Justiça. Segundo ele, é remota a chance de a Polícia Federal entrar no sindicato para prender o ex-presidente.