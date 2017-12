Lula lidera intenções de voto em todos os cenários em 2018

São Paulo – Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2018, segundo pesquisa Datafolha divulgada na tarde deste sábado, 02. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) vem em segundo lugar, isolado.

O petista aparece com 34% das intenções no primeiro turno e fica com a liderança em todos os cenários pesquisados. Já Bolsonaro manteve os 17%.

Num cenário em que a Presidência seja disputada entre Lula, Bolsonaro, Marina Silva (Rede), Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), Marina vem na terceira posição, com 9% das intenções de voto. A ex-senadora oficializou hoje sua pré-candidatura.

Já o governador de São Paulo fica em quarto lugar, com 7% das intenções.

Segundo turno

Lula ganha em todos os cenários do segundo turno. Disputando com Alckmin, o petista fica com 52% das intenções, contra 30% do tucano. Na briga com Marina, ele ganha por 48% a 35%. Com Bolsonaro, por 46% a 32%.

O instituto fez 2.765 entrevistas entre 29 e 30 de novembro, em 192 cidades. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.