Lula já tem um nome para a Casa Civil, diz revista

São Paulo – O ex-presidente e presidenciável para 2018, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já tem um nome para ocupar a Casa Civil, órgão do executivo que está diretamente ligado à presidência: José Múcio, ministro do Tribunal de Contas da União. A informação foi divulgada há pouco pela coluna Radar, da revista Veja.

Apesar de supostamente já ter um nome para a composição de sua equipe, o ex-presidente ainda não é uma presença certa na disputa pelo cargo em 2018. Condenado em 1ª instância pelo juiz federal Sérgio Moro no caso que ficou conhecido como “Tríplex do Guarujá”, o petista apelou da decisão ante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Nesta semana, o TRF-4 divulgou ter marcado o julgamento do recurso do ex-presidente para o próximo dia 24 de janeiro. Se confirmada a decisão de Moro, ministros e ex-minsitros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ouvidos pelo jornal O Globo foram unânimes em apontar a inelegibilidade de Lula.

Supondo que ele siga elegível, os cenários eleitorais para Lula são promissores, uma vez que recorrentes pesquisas de intenção de voto apresentam a sua vitória como certa. Uma sondagem realizada pelo DataPoder360, divulgada no final da última semana, é uma das mais recentes a constatar esse movimento.

De acordo com os números levantados, na ocasião de um 2° turno entre Lula e o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), o petista venceria por 41% a 28%. Já em uma possível disputa com o deputado Jair Bolsonaro (PSC), Lula o derrotaria por 41% a 31%.