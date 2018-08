Lula indica Haddad para vice

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou neste domingo uma carta à Executiva Nacional do PT na qual indica o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad para ser o candidato a vice na chapa do partido. Na carta, Lula cogita a possibilidade de Manuela D’Ávila (PCdoB) compor a chapa, mas deixa a decisão para a executiva do PT. O PCdoB, por sua vez, decidiu abortar a candidatura da deputada estadual gaúcha Manuela D’Ávila à Presidência da República nas eleições 2018. Repetindo uma história que acontece desde 1989, os comunistas retiraram a candidatura de Manuela D’Ávila, decidida em convenção na última quarta-feira, e fecharam coligação para apoiar uma candidatura do PT ao Palácio do Planalto, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dilma para o Senado

A ex-presidente cassada, Dilma Rousseff (PT), e o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), foram formalizados como candidatos na manhã deste domingo, 05, em convenção do PT para as eleições 2018. Dilma tentará uma vaga no Senado, enquanto Pimentel vai disputar a reeleição. O evento foi marcado por críticas ao senadores tucanos Aécio Neves e Antonio Anastasia, candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais. Além das críticas aos opositores, a libertação do ex-presidente Lula, que foi formalizado pelo PT no sábado, 4, como candidato à Presidência, também foi bastante mencionada.

Kátia Abreu com Ciro

A senadora Kátia Abreu será candidata à vice-presidência pelo PDT na chapa de Ciro Gomes. O anúncio oficial será feito na manhã desta segunda-feira (6), na sede nacional do PDT, em Brasília. Kátia tem ligação histórica com a bancada ruralista e já foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) por anos. Foi eleita pelo Estado de Tocantins em 2006, pelo DEM (então PFL), e reeleita para o mesmo cargo em 2014. No ano seguinte, assumiu o cargo de ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o segundo governo de Dilma Rousseff. Defensora da ex-presidente, votou contra o impeachment e acabou sendo expulsa do MDB em novembro do ano passado.

Mourão “honrado”

O general da reserva e presidente do Clube Militar, Hamilton Mourão (PRTB), confirmou neste domingo que recebeu e aceitou o convite para ser candidato a vice na chapa do deputado Jair Bolsonaro (PSL) ao Planalto nas eleições 2018. Em conversa com o jornal O Estado de São Paulo, Mourão disse que é uma “honra” participar da disputa ao lado do parlamentar e ex-capitão do Exército. “Estou honrado e muito feliz por receber esse convite. Agora, é participar junto com Jair Bolsonaro da campanha e percorrer o País”, disse.

Incêndios na Califórnia; calor na Europa

Uma sétima pessoa morreu em um incêndio florestal no norte da Califórnia no sábado, enquanto dois outros incêndios cresciam rapidamente em mais de 25 por cento durante a noite no Estado e continuavam a se espalhar. A Casa Branca anunciou na manhã deste domingo que o presidente norte-americano Donald Trump declarou que há um grande desastre na Califórnia, uma medida que torna mais fácil para moradores, comerciantes, cidades e condados a obtenção de acesso a dinheiro federal, ajuda alimentar e outros programas. Na Europa, a maior onda de calor em quatro décadas já matou três pessoas na Espanha. Portugal, Suíça e Croácia estão em alerta vermelho contra incêndios.

Terremotos na Indonésia

Ao menos 82 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no grave terremoto que abalou neste domingo (5) a ilha indonésia de Lombok, apenas uma semana depois de outro tremor mortal no mesmo lugar. O epicentro do novo terremoto de 7 graus de magnitude ficou a 10 km de profundidade, segundo o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS). Ele foi seguido por dois tremores secundários – um de 5,4 graus de magnitude – e cerca de 20 réplicas. As autoridades indonésias lançaram um alerta de tsunami, retirado mais tarde.