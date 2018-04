Lula ficará junto com a militância em São Bernardo do Campo, diz Gleisi

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse a pouco que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “permanecerá junto com a militância” na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP) e “exerceu a opção” de não se apresentar à Polícia Federal em Curitiba.

“Eu queria deixar claro que não há por parte do presidente Lula nenhum descumprimento da sentença do mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro. Ele tinha a opção dada pelo juiz de ir até Curitiba. Não exerceu essa opção”, disse Gleisi. Na ordem de prisão, Moro informou que o ex-presidente poderia se apresentar voluntariamente até as 17h de hoje (6) à Polícia Federal em Curitiba.

Segundo ela, o presidente continuará no sindicato junto aliados e os militantes, que está do lado de fora em apoio a Lula. “Ele está aqui no Sindicato do Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em um lugar público. Muitas pessoas sabem onde ele está. Aliás, o mundo sabe onde ele está. Vocês estão acompanhando. Aqui ele permanecerá junto com a militância”, acrescentou.

A direção nacional do PT também informou, que amanhã às 9h30, será realizada uma missão em homenagem a Marisa Letícia Lula da Silva, que completaria 67 anos, com a participação prevista do ex-presidente Lula.