Lula fará discurso em missa para Marisa no dia em que pode ser preso

São Bernardo do Campo – O Comitê Popular em Defesa de Lula e da Democracia, ligado ao PT, divulgou boletim na noite de sexta-feira, 6, no qual confirma que o ex-presidente vai se manifestar neste sábado, 7, durante missa em homenagem a sua esposa, Marisa Leticia, que faleceu no ano passado. A missa está marcada para ter início às 9h30, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Marisa faria aniversário no sábado.