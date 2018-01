No ABC, Lula se diz tranquilo e garante que lutará até morrer

São Paulo – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha o julgamento da apelação de sua defesa à 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Em discurso a centenas de sindicalistas, ele afirmou que está “tranquilo” sobre o resultado do julgamento de segunda instância de sua condenação e assegurou que seguirá “lutando” até o dia em que morrer.

“Estou tranquilo, tenho certeza que não cometi nenhum crime, e a única decisão é eles, por 3 a 0, dizerem que o juiz (Sérgio) Moro errou ao dar a sentença”, declarou Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Lula é acusado de ter recebido propina da empreiteira OAS por meio de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, como contrapartida a contratos fechados com a Petrobras que favoreciam a construtora. Segundo o Ministério Público (MP), Lula teria recebido 3,7 milhões de reais da OAS, que teria pagado um total de 87,6 milhões por baixo da mesa a políticos e funcionários públicos.

“As pessoas que me julgaram estão com a consciência menos limpa do que a minha”, disse o ex-presidente.

Desde às 8h30 desta quarta-feira (24), os desembargadores do TRF4 analisam os recursos da defesa de Lula contra a sentença do juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que o condenou a 9 anos e seis meses de prisão.

Veja o que disse o ex-presidente: