Lula e Bolsonaro têm empate técnico no RJ, diz Paraná Pesquisas

São Paulo – Se as eleições fossem hoje, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficariam em situação de empate técnico entre os eleitores do estado do Rio de Janeiro, segundo sondagem da Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira.

De acordo com a pesquisa, o candidato do PSL teria 26,6% das intenções de voto contra 25,5% de Lula — dentro, portanto, da margem de erro de 2,5% para mais ou para menos.

Candidato Intenção de voto Jair Bolsonaro 26,60% Lula 25,50% Marina Silva 10,40% Ciro Gomes 6,10% Geraldo Alckmin 3,40% Alvaro Dias 3,10% Rodrigo Maia 1,50% Manuela D’Ávila 1,30% Henrique Meirelles 1,20% João Amoêdo 1,10% Guilherme Boulos 0,40% Não sabe 3,20% Nenhum 16,20%

Nesse cenário, a taxa de indecisos e de eleitores que votariam branco ou nulo é de 19,4%. No cenário em que Lula não é considerado, esse grupo representa 30,5% das intenções de voto. Bolsonaro, por sua vez, fica com 29,1% dos apoios declarados. O que significa que, no Rio, ele também ficaria em situação de empate técnico com quem decidiu não votar.

Candidato Intenção de voto Jair Bolsonaro 29,10% Marina Silva 15,20% Ciro Gomes 8,70% Geraldo Alckmin 4,00% Alvaro Dias 3,70% Rodrigo Maia 2,30% Manuela D’Ávila 1,90% Fernando Haddad 1,40% Henrique Meirelles 1,40% João Amoêdo 1,30% Guilherme Boulos 0,50% Não sabe 5,10% Nenhum 25,40%

Em pesquisa realizada pelo instituto no Rio de Janeiro em maio, Bolsonaro liderava todos cenários cogitados e superava Lula com uma vantagem de 3,6 pontos percentuais — um desempenho levemente superior à margem de erro de 2,5%.

lidera todos os cenários de intenção de votos no Rio de Janeiro para as eleições 2018, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas lançada nesta sexta-feira (11).

A sondagem foi realizada entre os dias 14 e 19 de julho com 1860 eleitores de 46 municípios do estado. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º

BR-05599/2018 para o cargo de Presidente.