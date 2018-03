Lula diz que não respeita decisão do TRF4 sobre recursos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, horas depois de ter os recursos contra a condenação no caso do tríplex negados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que não respeita a decisão da corte e que agora, mais do que nunca, quer ser candidato à Presidência da República.

Em seminário sobre a integração latino-americana em Foz do Iguaçu, no Paraná, uma etapa de sua caravana pela Região Sul, Lula também afirmou que quer ver julgado o mérito de seu processo. O ex-presidente poderia ter a prisão decretada com o encerramento dos recursos em segunda instância no caso do tríplex, mas obteve na semana passada uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que impede que ele seja preso até a corte analisar um pedido de habeas corpus em 4 de abril.