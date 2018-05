Lula diz que Brasil se transformou em pária no cenário internacional

Paris – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil passou a ser um pária no cenário internacional desde que Michel Temer assumiu a presidência do país em 2016.

“Atualmente, o Brasil se transformou em um pária da política internacional. Os líderes estrangeiros evitam visitar o país”, afirmou Lula em artigo publicado no jornal francês “Le Monde”.

O ex-presidente afirma no texto que é o líder das pesquisas eleitorais para as eleições de outubro e garante ser o único capaz de reverter o que chama de “golpe de Estado” do Congresso e de Temer contra a “ascensão dos mais pobres e os direitos trabalhistas”.

Além disso, Lula criticou um “juiz notoriamente parcial” que o condenou por crimes que ele diz não ter cometido. A referência era ao juiz Sergio Moro, não citado especificamente no texto.

O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo caso do tríplex do Guarujá, mas questiona a decisão da Justiça.

“Vasculharam minha casa e a dos meus filhos, minhas contas pessoas e as do Instituto Lula, mas não encontraram nenhuma prova ou crime contra mim”, escreveu o ex-presidente no artigo.

O texto foi publicado dois dias depois de seis ex-chefes de Estado e de governo de países europeus terem pedido publicamente que Lula possa ser candidato em outubro.