Lula diz não se lembrar de obra de infraestrutura de FHC

Brasília – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que os governos dele e da presidente Dilma Rousseff fizeram “mais do que muitos dos que hoje nos criticam”.

Em evento de lançamento em Brasília do site “O Brasil da Mudança”, do Instituto Lula, o ex-presidente fez questão de afirmar que o “futuro” já começou no governo da presidenta Dilma Rousseff.

“Conseguimos fazer em 12 anos o que eles não conseguiram em um século”, afirmou.

Numa crítica ao governo tucano, Lula disse que não se lembrava de uma obra de infraestrutura do governo FHC.

E, no discurso, aproveitou para criticar a imprensa ao acusar que a reportagem “mais promissora” que se fazia durante os balanços do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) era que as obras estavam incompletas.

“Eles só podem dizer obras inacabadas quando tem um governo que faz obra”, afirmou.