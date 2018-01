Lula deve participar de caminhada em Porto Alegre na 3ª-feira

Porto Alegre – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ir a Porto Alegre na terça-feira para uma caminhada com a militância, na véspera do julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de seus recursos contra condenação do juiz Sérgio Moro, segundo o ex-ministro Miguel Rosseto.

O secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, disse à Reuters que foi avisado nesta tarde pela organização dos movimentos que apoiam o petista que o ex-presidente estaria vindo.

Schirmer acrescentou que a segurança de Lula deve ser feita pela Polícia Federal.

Após a caminhada, Lula deve voltar a São Paulo, de onde vai acompanhar o julgamento na quarta-feira.