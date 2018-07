Lula deixa de fazer comentários sobre jogos em TV, alegando ser candidato

Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Insistindo no discurso público de que é pré-candidato à Presidência da República, mesmo preso e condenado na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou de enviar comentários sobre os jogos do Brasil na Copa do Mundo para o jornalista José Trajano, da TVT, emissora mantida por sindicatos.

Pela legislação eleitoral, pré-candidatos não podem apresentar ou comentar programas de rádio e TV desde o dia 30 de junho. Conforme comunicação da assessoria de Lula, o ex-presidente continuará escrevendo comentários para publicação em suas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 2, Lula escreveu que o Brasil fez o seu “melhor jogo” contra o México, na vitória por 2 a 0 pelas oitavas de final da competição. “Se continuar jogando com espírito de coletividade e futebol solidário, cada jogador fazendo melhor o que sabe, temos muita chance de chegar à final”, afirmou, conforme divulgação da assessoria.

O petista palpitou que, contra a Bélgica, na próxima sexta-feira, 6, a Seleção Brasileira vai ganhar por 3 a 1. Ele ainda disse que a Inglaterra é a equipe com maior chance de chegar à final.