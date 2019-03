Lula chega a São Paulo para velório do neto de 7 anos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou às sete da manhã deste sábado, 02, a carceragem da Polícia Federal de Curitiba, para ir ao velório do neto, morto por meningite meningocócica. Arthur Lula da Silva, de 7 anos, faleceu na sexta-feira, 01 , em São Paulo. Lula chegou ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta das 8h30.

Um helicóptero da Polícia Civil transportou o ex-presidente da sede da PF em Curitiba para o aeroporto de Bacacheri, também na capital paranaense. Em seguida, o ex-presidente se deslocou para São Paulo em uma avião do governo do Paraná.

O velório da criança será em São Bernardo do Campo. Ainda não se sabe se Lula participará das cerimônias ou apenas se reunirá com a família.

A juíza Carolina Llebos, da 12.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, que autorizou o comparecimento de Lula ao velório do neto. Arthur é filho de Sandro Luis Lula da Silva, um dos três filhos do ex-presidente com a ex-primeira-dama Marisa Letícia.

A Justiça não informou como será realizado o transporte até o local. Após o pedido da defesa, o processo em que corre a Execução Penal de Lula entrou em sigilo. Os advogados se comprometeram a não divulgar nenhum detalhe a fim de impedir que militantes promovam alguma manifestação que possa colocar em risco a segurança da operação.

O ex-presidente está preso desde 7 de abril do ano passado na Polícia Federal, em Curitiba, pela Operação Lava Jato. O petista foi condenado no caso triplex por corrupção e lavagem de dinheiro a uma pena de 12 anos e um mês de reclusão. Esta é a primeira vez que o petista deixa a prisão.