Lula decide não ir a Curitiba se entregar à Polícia Federal

Por Da redação, com agências de notícias

São Paulo — De acordo com o jornalista Ricardo Kotscho, da Folha de S. Paulo, que já foi assessor de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente decidiu, nesta manhã, não ir a Curitiba para se entregar à Polícia Federal. Não fica claro, no entanto, se isso significa que ele não irá se entregar ou que vai negociar um acordo para que se entregue em São Paulo.

Na quinta-feira, o juiz federal Sérgio Moro determinou que Lula se apresente em Curitiba até às 17h desta sexta-feira para começar a cumprir a pena. Moro também vetou que o ex-presidente seja algemado e estabeleceu que uma sala especial seja reservada na Superintendência da Polícia Federal no Paraná para ele.

A EXAME, a assessoria de imprensa do ex-presidente disse que a definição é que ele não irá a Curitiba e que deve esperar o resultado de um pedido de habeas corpus, apresentado pela defesa ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O pedido argumenta que ainda existem recursos a serem apresentados junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e que, por isso, Moro não poderia determinar o início do cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso sobre o apartamento tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo.