Lula chega ao sindicato dos metalúrgicos com jatinho de Luciano Huck

O jatinho utilizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para viajar de Curitiba a São Paulo neste sábado, 9, é do apresentador Luciano Huck. A aeronave alugada pelo PT é de propriedade da empresa Icon Taxi Aéreo, responsável pelo fretamento, e da Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos Ltda., cujos donos são o apresentador Luciano Huck e sua mulher Angélica.

A Icon Taxi Aéreo é uma das principais do setor. No primeiro semestre do ano passado, transportou 2,6 mil pessoas. Neste ano, foram 1,9 mil.

De acordo com a assessoria de imprensa de Huck, que confirma que a aeronave dele faz parte da frota do Icon Táxi Aéreo, a agenda de locação das aeronaves é de responsabilidade da empresa de fretamento, de propriedade de Michael Klein. O jatinho do apresentador foi alugado pois estava à disposição, ainda segundo a assessoria. Huck não se manifestou.

Segundo fontes do PT, foi o próprio partido quem pagou pelo aluguel.

A aeronave foi adquirida em 2013 pela empresa Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos por meio de empréstimo no valor de R$ 17.712.346,00. O dinheiro veio do programa BNDES Finame e seguiu as condições do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) a partir de definições do Conselho Monetário Nacional.