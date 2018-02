Lula: Até Temer acha que tem chance se eu não for candidato

São Paulo – Após considerar que diversos partidos não querem sua candidatura ao Palácio do Planalto para terem mais chances na corrida pela sucessão presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou na noite desta quinta-feira, 22, que, se o “tirarem” da disputa, “até” o presidente Michel Temer (MDB) poderá pensar em concorrer a mais um mandato.

“Até ele [Temer] acha que, se eu não for candidato, tem chance”, afirmou o petista em discurso proferido durante o ato em comemoração aos 38 anos de fundação do PT, onde as lideranças do partido aproveitaram para reafirmar a candidatura de Lula à Presidência da República.

“Tem gente disputando o espólio do Lula e o espólio do PT. Eu estou só olhando, estou só analisando o que eles vão fazer”, acrescentou Lula, numa referência ao espaço aberto no eleitorado caso sua inelegibilidade seja confirmada.

Ao sugerir que Temer tem pensado em melhorar sua baixa aprovação popular num ano de eleição, Lula acusou o emedebista de trocar uma proposta que tem 80% de reprovação por outra de 80% de aprovação, ao engavetar a reforma da Previdência e decretar a intervenção federal no Rio de Janeiro.

Lula repetiu que não pensava mais ser candidato, mas resolveu participar da eleição porque o único que pode trazer alegria, autoestima e crescimento ao País é, segundo ele, o “candidato do Partido dos Trabalhadores”.

Ao iniciar seu discurso, Lula fez uma homenagem a petistas históricos que, junto com a militância, ajudaram a fazer a história do que chamou de “o mais importante partido político que a América Latina já teve”. Citou, entre outros, Florestan Fernandes, Perseu Abramo, Marco Aurélio Garcia, Sérgio Buarque de Holanda e sua esposa, Dona Marisa Leticia.

“Seria importante que a gente lembrasse o significado do PT na história do País. É só fechar os olhos por 30 segundos e tentar imaginar o Brasil de hoje sem o PT”, disse o ex-presidente, complementando que “nunca antes na história do País” os brasileiros tiveram tanta educação e saúde como nos governos petistas. “Ninguém fez mais do que o PT”. “Conheço muitos partidos, não tem nada como o PT”, acrescentou.

Ao tratar de sua condenação por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o que pode levar Lula à prisão, o petista disse que não vai fugir, nem se matar.

“Poderão prender apenas a minha carne carcomida, mas não as minhas ideias”, declarou, depois de dizer que sua importância se dá por que milhões de pessoas pensam como ele.

O petista disse ainda que não tem diploma universitário, nem estudos, mas que “caráter não se compra no shopping”. “Conquistei o direito de andar de cabeça erguida e não vou abaixar.”

“Se quiserem me tirar do jogo, vão cometer um crime contra a Constituição”, assinalou. “A luta continua até a vitória final”, disse Lula, já no termino de sua fala, quando voltou a inflamar a militância.