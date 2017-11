Paraná Pesquisas: Lula lidera intenção de voto na Bahia com 48,9%

São Paulo – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como favorito para a eleição presidencial de 2018 entre os eleitores da Bahia. Novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (27), mostra que o petista venceria a disputa com os demais adversários em todos os cenários.

De acordo com a pesquisa, que ouviu 1.576 eleitores do estado da Bahia entre os dias 16 a 21 de novembro de 2017, Lula tem hoje 48,9% das intenções de voto. O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) aparece em segundo, com 12,9%, e a ex-senadora Marina Silva (Rede) está em terceiro com 8,8%. Alckmin foi citado por 4,4% dos entrevistados.

Já no segundo cenário traçado pelo Instituto, com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), no lugar do governador Geraldo Alckmin (PSDB), Lula lidera com 48,2% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 12,3%, e Marina Silva, com 9%. Doria aparece em quarto lugar com 5,2%.

A margem de erro do levantamento é de 2,5% para mais ou para menos.

VEJA O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS NO ESTADO:

Cenário com Geraldo Alckmin

Candidato Intenção de voto Lula 48,90% Jair Bolsonaro 12,90% Marina Silva 8,80% Ciro Gomes 6,20% Geraldo Alckmin 4,40% Alvaro Dias 2,30% Henrique Meirelles 1% Manuela D’Ávila 0,50% Nenhum 11,50% Não sabe 3,50%

Cenário com João Doria

Candidato Intenção de voto Lula 48,20% Jair Bolsonaro 12,30% Marina Silva 9,00% Ciro Gomes 6,40% João Doria 5,20% Alvaro Dias 2,40% Henrique Meirelles 1% Manuela D’Ávila 0,60% Nenhum 11,60% Não sabe 3,30%

*Matéria atualizada às 10h40. Na versão anterior não estava claro que a pesquisa foi realizada entre os eleitores do estado da Bahia.