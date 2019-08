Lula agradece Maia e outros parlamentares por atuação contra transferência

São Paulo — O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e os mais de 70 parlamentares que foram ao Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada manifestar posição contrária a sua transferência para o presídio de Tremembé.

Por carta, o petista afirmou que assistiu a “uma oportuna e inequívoca demonstração de defesa das garantias individuais e do Estado democrático de Direito”. A mensagem foi entregue a Maia pela bancada do PT na Câmara.

No último dia 07, parlamentares de partidos de centro, centro-direita e de oposição se mobilizaram para que o STF derrubasse a autorização da juíza federal Carolina Lebbos que autorizou a transferência de Lula de Curitiba para um presídio comum em São Paulo. Apesar da tentativa, o STF vetou, por 10 votos a 1, a mudança.

Após o anúncio de que Lula seria transferido para o presídio dos “famosos”, onde estão detidos figuras conhecidas do público, como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Mizael Bispo, o presidente da Câmara disse que a determinação era uma “decisão extemporânea”.

Ele, ainda, se colocou à disposição da bancada do PT na Casa para que “o direito do ex-presidente seja garantido”. “De fato, não é uma decisão simples, é uma decisão extemporânea. Aquilo que a presidência da Câmara puder acompanhar com a bancada do PT, estamos à disposição para que o direito do ex-presidente seja garantido”, disse na ocasião.