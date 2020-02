Lucro sobe 14% na Renner

A varejista de moda Renner afirmou que o lucro do trimestre foi de 513,1 milhões de reais, alta de 17% ante o mesmo período do ano passado. No segundo e terceiro trimestres de 2019, o lucro da empresa havia caído. Assim, no acumulado de 2019, a alta no lucro foi de 7,7%, chegando a 1,1 bilhão de reais. O faturamento no trimestre foi de 3,17 bilhões de reais, alta de 12%. O resultado, segundo a diretoria da companhia, refletiu bom desempenho nas vendas de Natal e Black Friday.

Uber: perto do lucro?

A empresa de transporte compartilhado Uber também divulgou resultados na noite de quinta-feira, com prejuízo de 1 bilhão de dólares no quarto trimestre, 24% maior do que as perdas em 2018. O faturamento subiu 37%, chegando a 4,7 bilhões de dólares. Apesar das perdas, o balanço veio com uma boa notícia: a empresa afirmou que tem projeção de finalmente alcançar o lucro já no quarto trimestre deste ano.

Dona da Centauro compra Nike no Brasil

O Grupo SBF, dono da varejista de material esportivo Centauro, comprou a operação da Nike no Brasil. Com a aquisição, a varejista se torna distribuidora exclusiva dos produtos Nike no varejo online e físico por um período de dez anos, embora os produtos continuem sendo vendidos em outras varejistas, como a concorrente Netshoes, do Magazine Luiza. A aquisição custará ao SBF 900 milhões de reais, em valor sujeito a ajuste. A compra da subsidiária brasileira da Nike inclui o estoque e as lojas, mas não direitos de propriedade intelectual sobre a marca. O Grupo SBF passa a atuar como uma holding, com a Centauro e a Nike do Brasil como unidades de negócios separadas. Pedro Zemel, presidente da Centauro, assume como presidente da holding. Com o negócio, a ação da Centauro fechou em alta de 14% no pregão desta quinta-feira.

BNDES vende R$ 22 bi em ações da Petrobras

A Petrobras informou nesta quinta-feira que a oferta global de 734.202.699 ações ordinárias de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi precificada ontem. O preço por ação foi fixado em 30 reais, e a oferta de ações vai movimentar um total de 22,06 bilhões de rais. No dia 22 de janeiro, o BNDES anunciou a realização de oferta pública global de ações da Petrobras que pertencem à instituição. De acordo com o banco, a operação é resultado do programa de desinvestimento de participações acionárias em empresas listadas na Bolsa de Valores. O objetivo do programa, iniciado em 2019, é reduzir o risco de mercado do banco, permitindo o redirecionamento dos recursos para investimentos em áreas como saneamento e mobilidade urbana.

Locaweb na B3

Veterana da internet brasileira, a empresa de hospedagem de sites Locaweb levantou cerca de 1,03 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disse uma fonte a par da transação. Os papéis da companhia, fundada em 1998, chegaram à Bolsa nessa quinta-feira, com preço de referência de 17,25 reais, no topo do intervalo definido antes da operação. Os recursos levantados serão usados principalmente na aquisição de empresa, segundo a companhia. Com o IPO, sairá do quadro de sócios da Locaweb o fundo americano Silver Lake, que investiu na empresa em 2010 e detinha quase 19% de suas ações. Dez outros sócios, entre eles os primos que fundaram a empresa, Gilberto Mautner e Claudio Gora, também venderam parte de suas ações.

Coronavírus: OMS fará nova reunião de emergência

A Organização Mundial da Saúde (OMS) planeja realizar uma reunião de dois dias, a partir da próxima terça-feira (11), com o objetivo de discutir medidas para lidar com o surto do novo coronavírus. A organização informou que vai convidar especialistas, profissionais da área médica e outros para ir a Genebra, na Suíça. Entre os tópicos a serem discutidos está o desenvolvimento de formas de tratamento e de vacinas eficientes contra o vírus. Segundo a entidade, não existe cura eficaz no momento. A Organização Mundial da Saúde também solicitou cooperação financeira de países-membros da instituição, acrescentando que são necessários 675 milhões de dólares nos próximos três meses para ajudar nações com sistemas médicos precários.