Luciano Huck diz que não emprestou jato que buscou Lula em saída da prisão

São Paulo – Em vídeo publicado em suas redes sociais da noite de sábado (9), o apresentador Luciano Huck explicou que, embora seja dono do jato que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Curitiba a São Paulo, não foi ele quem emprestou a aeronave. De acordo com Huck, a aeronave faz parte da frota de uma parceira, a Icon Táxi Aérea, e é utilizada por ela em alugueis para terceiros.

Foi em jato da Icon, propriedade de Huck e de sua esposa Angélica, que Lula chegou a São Paulo, no sábado, depois de deixar a prisão em Curitiba. Lula foi solto na sexta-feira (8) após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que voltou a restingir as prisões em segunda instância.

“Eu não dei carona no avião para o Lula, eu não emprestei avião nenhum pro Lula”, disse Huck, em sua publicação. “Eu tenho um sócio, a Icon Táxi Aéreo, e quando eu não estou voando, o avião fico à disposição deles para fretamento. Em bom portugês, é para alugar o avião para ajudar a pagar as contas todas.”

A assessoria de imprensa de Huck, que confirma que a aeronave dele faz parte da frota do Icon, já havia informado mais cedo, no sábado, que a agenda de locação das aeronaves é de responsabilidade da empresa de fretamento.

para que não haja mal entendidos, e para acabar com a maldade de plantão. pic.twitter.com/SVHQNbbAgj — Luciano Huck (@LucianoHuck) November 9, 2019

“O voo de hoje [sábado] foi um voo fretado como qualquer outro”, continuou Huck em seu vídeo. “Qualquer especulação política em cima disso é maluquice nesse momento polarizado que vive o pais. O fato não passo de uma simples questão comecial.”

Após desembarcar em São Paulo, Lula seguiu para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde discursou para militantes e fez críticas ao governo Jair Bolsonaro.