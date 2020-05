Lockdown? Saiba qual é a diferença em relação à quarentena

As políticas de isolamento social adotadas pelo país para conter a disseminação da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, precisaram ser elevadas a um outro patamar em alguns estados brasileiros, a exemplo do que aconteceu nas regiões mais afetadas pela pandemia no mundo, como na Itália ou em Wuhan, na China, primeiro epicentro da doença.

Maranhão, Pará e Ceará anunciaram na última semana que sairiam de uma quarentena para um lockdown para evitar um colapso no sistema de saúde. Isso significa o fechamemtno total das atividades e das fronteiras, sendo permitido aos moradores saírem de casa apenas para fazer compras essenciais.

Trabalhadores de setores essenciais também podem circular diariamente, desde que carreguem consigo uma autorização por escrito redigida pela empresa. Quem desobedecer a regra poderá ser levado a uma delegacia.

Por ser uma política mais rigorosa, o lockdown precisa ser imposto por uma lei ou decisão judicial.

A função da quarentena também é limitar acessos e a circulação de pessoas, mas de forma mais branda. Além disso, a medida pode ser imposta por secretarias estaduais e municipais.

Em São Paulo, atual epicentro da doença no Brasil, o governador João Doria não considera por ora aumentar o rigor das medidas de isolamento, a não ser que a situação do sistema de saúde piore muito nos próximos dias. O chefe do estado estendeu o período de quarentena nesta sexta até 31 de maio.