Locais de prova abrem portões para o primeiro dia do Enem

Os portões dos locais de prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram abertos ao meio dia. Os estudantes podem ter acesso às salas até as 13h (horário de Brasília), quando começam os procedimentos de segurança. As provas começam a ser aplicadas às 13h30.

Os estudantes terão cinco horas e meia para fazer as provas de linguagem, ciências humanas e redação. Para evitar imprevistos, alguns estudantes chegaram com antecedência.

Por causa do início do horário de verão nesta madrugada, os estados do Norte e do Nordeste terão horários diferentes de abertura e fechamento dos portões. Confira a programação preparada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para este domingo (4):

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo:

12h – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

13h30 – Início das provas

19h – Término das provas

Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins:

11h – Abertura dos portões

12h – Fechamento dos portões

12h30 – Início das provas

18h – Término das provas

Amazonas (com exceção de 13 municípios da região sudoeste), Rondônia, Roraima:

10h – Abertura dos portões

11h – Fechamento dos portões

11h30 – Início das provas

17h – Término das provas

Acre, Amazonas (13 municípios da região sudoeste: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga):

9h – Abertura dos portões

10h – Fechamento dos portões

10h30 – Início das provas

16h – Término das prova

Os candidatos deverão ter em mãos um documento válido, oficial e com foto; e guardar no envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador o telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos, desligados. O candidato deve levar também caneta de tubo transparente e tinta preta. Lápis, borracha, lapiseira e canetas sem transparência não podem ser usados no dia da prova.

O participante não poderá deixar o local de prova antes das duas primeiras horas e só poderá levar o seu Caderno de Questões caso deixe a sala 30 minutos antes do fim da prova.