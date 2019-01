Link de site oficial do governo leva para página sobre Inês Brasil

São Paulo — Quem clicava no perfil do Twitter no site da TV Ines, do Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), até o final da tarde desta quinta-feira (31) tinha uma surpresa.

Em vez de cair na página oficial do órgão, as pessoas eram redirecionadas a um perfil de paródia da Inês Brasil, cantora brasileira mais conhecida pela quantidade de memes feitos com suas fotos e vídeos.

O erro se deu porque o usuário da TV é, na verdade, @inestvoficial e não @tv_ines, como está no site. A mudança foi feita após alertas de usuários:

Olá! Já entramos em contato com o INES pra fazer a troca. 😉😉 https://t.co/9vZMc5rc5l — TV INES (@tvinesoficial) January 31, 2019

A TV Ines entrou no foco após o Ministério da Educação, sob gestão de Ricardo Veléz Rodriguez, passar a apagar conteúdos do canal.

Vídeos com temas como feminismo, histórias de Karl Marx, Friedrich Engels e Friedrich Nietzsche e uma entrevista do ex-deputado federal Jean Wyllys foram excluídos.

Os programas são todos gravados em Libras.

*Atualizado às 17h11