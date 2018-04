Lindbergh Farias chama petistas para vigília em frente à casa de Lula

São Paulo — O senador Lindbergh Farias (PT) usou as redes sociais para convocar os petistas para uma “grande vigília” em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve a prisão determinada nesta quinta-feira pelo juiz federal Sérgio Moro.

“Estou aqui, para chamar vocês para uma grande vigília em São Bernardo, amanhã a partir das cinco horas da manhã em frente à casa do presidente Lula”, disse Farias.

O senador criticou a decisão de Moro, vista como “uma covardia”. “Isso é um absurdo porque Lula tinha até terça-feira para apresentar os embargos dos embargos”, disse ele. “Essa prisão é um absurdo, ilegal e inconstitucional.”

Segundo o despacho apresentado no final desta tarde, Lula tem até às 17h de amanhã para se apresentar de forma voluntária para cumprimento do mandado de prisão. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão.

“Relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as 17:00 do dia 06/04/2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão”, diz o despacho.

A reportagem entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores, mas até o momento não obteve retorno.