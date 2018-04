São Bernardo do Campo – O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) convocou a militância que cerca a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para prestigiar a missa que ocorrerá amanhã em homenagem a Marisa Leticia, que faleceu no ano passado.

Ele fez a convocação no palanque montado em cima do caminhão localizado em frente ao sindicato. O senador disse que saiu do sindicato para fazer a convocação a pedido de Lula. A missa está marcada para as 9h30.