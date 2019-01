Líderes da oposição a Maduro se reúnem com Ernesto Araújo

Três líderes da oposição venezuelana no exílio desembarcaram na noite desta quarta-feira em Brasília para articular com o governo brasileiro a transição na Venezuela, informa o jornal O Globo. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não teve a posse em seu novo mandato, iniciado na semana passada, reconhecida por mais de 40 países, entre eles o Brasil. O ex-prefeito de Caracas Antonio Ledezma, o ex-presidente da Assembleia Nacional (AN) Julio Borges, e o número dois do partido Vontade Popular, Carlos Vecchio, se encontrarão hoje com o chanceler Ernesto Araújo. O presidente do Tribunal Supremo de Justiça no exílio, Miguel Ángel Martín, deve chegar nesta quinta-feira a Brasília.

A situação venezuelana foi uma das principais pautas de reunião entre Jair Bolsonaro e o argentino Mauricio Macri, ontem, em Brasília. “Estamos preocupados com a ditadura de Nicolás Maduro. Não aceitamos essa zombaria à democracia e essa tentativa de vitimização, quando na verdade eles são os algozes”, disse Macri aos jornalistas na saída do encontro.

Em complemento a Macri, Bolsonaro disse que a preocupação do Brasil e da Argentina com a situação da Venezuela é um exemplo de cooperação entre os dois países. “Só reforça que seguiremos avançando no rumo certo em defesa da democracia, da liberdade, da segurança e do desenvolvimento”, declarou.

Ontem também foi revelado que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, telefonou na terça-feira para o líder da oposição a Maduro, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. É o único órgão de poder na Venezuela sem controle chavista. Segundo a agência Reuters, Pence considera a Assembleia Nacional da Venezuela como “o único órgão democrático legítimo no país”. O governo americano estaria disposto inclusive a reconhecer Guaidó como o presidente de direito da Venezuela.

Em evento realizado ontem, Guaidó declarou que Maduro é “usurpador” do cargo de presidente da República. A declaração pode abrir caminho para que Guaidó se declare presidente interino do país, o que tende a ampliar as tensões na Venezuela. No fim de semana, Guaidó foi sequestrado por forças ligadas a Maduro numa estrada venezuelana, e libertado horas depois. Maduro afirma que o episódio foi um teatro armado pela oposição. A reunião desta quinta-feira em Brasília pode ser um marcado da chancelaria brasileira no início do governo Bolsonaro.