Líder do Vem Pra Rua se desliga do movimento

São Paulo – Rogério Chequer, um dos fundadores do Vem pra Rua, decidiu se desligar do movimento nesta quinta-feira (7).

O Vem pra Rua informou a EXAME que o desligamento ocorre para evitar conflito de interesses. Segundo o movimento, Chequer será o candidato do Partido Novo na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições de 2018.

Veja a íntegra do comunicado:

“O Vem Pra Rua comunica que seu líder, Rogerio Chequer decidiu desligar-se do movimento.

A decisão decorre do posicionamento suprapartidário do Vem Pra Rua, pelo qual membros que optem por concorrer a cargos eletivos devem se afastar do movimento.

Engenheiro de produção pela POLI-USP, e Sócio-Diretor da empresa SOAP, Chequer foi um dos fundadores do movimento Vem Pra Rua, em setembro de 2014. Desde então, participou ativamente, ao lado de líderes em todo o país, nas lutas que o movimento enfrentou nesses últimos 3 anos.

O Vem Pra Rua agradece a dedicação, deseja sucesso nesta nova etapa de vida do Chequer, e reafirma seu compromisso de continuar o trabalho pela renovação da política brasileira e no combate perene à corrupção”.