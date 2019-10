Líder do PSL diz que Bolsonaro é vagabundo e que vai “implodir” presidente

São Paulo – O líder do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir (GO), chama o presidente Jair Bolsonaro de “vagabundo” e diz que vai “implodir” o presidente em áudio divulgado nesta quinta-feira (17).

“Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Não tem conversa. Eu implodo ele. Eu sou o cara mais fiel. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu votei nessa p*, eu andei no sol em 246 cidades para defender o nome desse vagabundo”.

O áudio, que é de uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira (16), foi obtido pelo Estadão e pelo Antagonista e confirmado por Waldir.

A reunião em questão era de Waldir com deputados ligados a Luciano Bivar, presidente nacional do PSL. Eles resistem a uma tentativa do grupo ligado a Bolsonaro de consolidar controle do partido.

A “gravação dele” se refere a um áudio do presidente Bolsonaro, divulgado ontem, pedindo para deputados assinarem uma lista para tirar Waldir da liderança do partido na Câmara e colocar seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, no posto.

A tentativa deu certo, mas a vitória foi breve, já que um grupo contrário apresentou uma nova lista e conseguiu manter Waldir no posto.

“A gente foi tratado que nem cachorro desde que ele ganhou a eleição. Nunca atenderam a gente em p***** nenhuma”, diz um deputado na reunião gravada.

Também é citada na conversa uma tentativa da cúpula do DEM, incluindo Rodrigo Maia, de articular uma fusão com ala do PSL liderada por Luciano Bivar.

Ouça o áudio: