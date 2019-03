Líder do PSC na Câmara pede demissão de Vélez: “perdeu autoridade”

São Paulo – Líder da bancada do PSC na Câmara Federal, o deputado paranaense Paulo Eduardo Martins foi ao Twitter pedir a demissão do ministro Ricardo Vélez Rodriguez, da pasta da Educação. “É indispensável ter autoridade moral para que o comando seja efetivo. O ministro Vélez perdeu essa autoridade diante das diversas situações ocorridas no MEC“, escreveu Martins , que é apoiador de primeira hora do governo Jair Bolsonaro e um entusiasta da proposta de reforma da Previdência.

O deputado ainda fez a ressalva de que o ministro Vélez é “um intelectual extraordinário”, mas que já não mais lidera. “Urge sua substituição. Cada dia a mais é um dia a menos”, tuitou.

O argumento do deputado ecoa a fala do próprio presidente em entrevista recente à TV Bandeirantes, na qual Bolsonaro afirmou que o “MEC não está dando certo” porque há necessidade de “poder de comando, exercer autoridade, indicar pessoas corretas”.

Nesta sexta-feira, 29, Bolsonaro nomeou o tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira para o posto de secretário executivo da pasta. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Vieira disse que o MEC passa por “um momento difícil”.