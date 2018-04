Líder do PSB no Senado demonstra ânimo com possível candidatura de Barbosa

Diferentemente de outras lideranças do PSB, o líder do partido no Senado, Antônio Carlos Valadares (SE), demonstrou ânimo com a possibilidade de o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa ser pré-candidato ao Planalto pela legenda.

Após reunião de Barbosa com a cúpula do PSB, em Brasília, Valadares publicou fotos do encontro em uma rede social e disse que Barbosa é “um bom candidato para mudar o Brasil”.

“Ex-presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa esteve no PSB, quando discorreu sobre a realidade brasileira, apontando alternativas viáveis para a solução de nossos problemas na política e na economia. Mostrou sensibilidade com o social. Um bom candidato pra mudar o Brasil”, escreveu o senador em seu perfil no Twitter.

Mais cedo, em outra direção, o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), deixou a reunião com Barbosa afirmando que Geraldo Alckmin (PSDB) ainda é o nome mais “maduro” para disputar a Presidência.

O presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, também não foi assertivo sobre uma candidatura de Barbosa, afirmando que a possibilidade “não está pronta”. O próprio jurista disse que ainda não sabe se quer entrar na corrida presidencial. “Não convenci a mim mesmo que devo ser candidato”, afirmou.